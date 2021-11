#MeTooPolitique : Renaud Muselier témoigne de sa "prise de conscience" et salue une évolution "indispensable" de la société

"J'aime les femmes, je suis un mâle blanc hétérosexuel, mais je n'avais jamais réalisé à quel point les femmes pouvaient subir des agressions", a déclaré mardi 16 novembre sur franceinfo Renaud Muselier, alors que 285 femmes politiques ont appelé à "écarter les auteurs de violences sexuelles et sexistes" de la vie politique dans une tribune publiée lundi au journal Le Monde.

Le président Les Républicains de la région Sud Provence-Alpes-Côte-d'Azur, reconnait avoir "pris conscience" de cette réalité. "#MeToo ça m'a alerté", a-t-il poursuivi, indiquant avoir échangé avec sa femme et ses collaboratrices à ce sujet. "Elles m'ont dit que ça existait vraiment mais moi je ne réalisais pas parce que je n'avais jamais eu de cas autour de moi. Je me dis aujourd'hui que ma perception n'est pas la bonne", a-t-il affirmé. Désormais, il a assuré "faire attention" à ce qu'il dit et à ce qu'il fait, "car cela peut être mal perçu, mal interprété".

"Il y a une évolution de la société qui est indispensable et je partage cette démarche-là", a-t-il assuré. Selon lui, "il faut lutter contre cela" et "pas seulement en politique" mais "dans toutes les strates de la société". "On ne doit pas se taire, jamais, quelle que soit l'injustice", a-t-il conclu.