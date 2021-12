Margaux Pinot : la version des faits d'Alain Schmitt ne convainc pas

Le visage tuméfié de la championne de judo Margaux Pinot a fait le tour des réseaux sociaux et suscité l’indignation en 24 heures. Elle accuse son compagnon et entraîneur Alain Schmitt de l’avoir rouée de coups de poings. Lui assure ne pas avoir porté de coups, et se trouve relaxé par la justice. Le parquet de Bobigny a fait appel.