Loire-Atlantique : un homme mis en examen pour viol et séquestration de sa compagne

Selon le récit de la jeune femme qui a réussi à lui échapper, il voulait la prostituer et l'a punie pour avoir résisté.

Un homme soupçonné d'avoir frappé, séquestré et violé sa compagne a été mis en examen samedi 28 décembre à Nantes, rapporte France Bleu Loire Océan. Cet homme de 36 ans, habitant de Vertou (Loire-Atlantique), est en détention préventive.

Des violences régulières

Âgée de 21 ans, la victime raconte que son conjoint avait l'habitude de la frapper et que ces violences sont montées d'un cran cette semaine. D'après elle, son compagnon lui a demandé de se prostituer, elle a refusé. L'homme l'a alors enfermée à son domicile et violée plusieurs jours d'affilée, d'après le récit de la jeune femme. Elle explique avoir réussi à s'enfuir lors d'une sortie pour faire des courses jeudi. Les gendarmes ont été prévenus et le suspect est placé en garde à vue.

Devant les accusations et face au corps tuméfié de la femme, l'agresseur présumé nie en bloc et affirme que les relations sexuelles étaient consenties. La victime a trois jours d'incapacité totale de travail. L'homme a déjà été condamné précédemment pour des violences conjugales sur une autre femme.