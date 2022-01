Lille : un homme asperge d'essence sa compagne et sa fille de 7 mois puis menace de les immoler

Cet homme de 29 ans est mis en examen pour "tentative de meurtre" et placé en détention provisoire après avoir menacé de brûler vive sa compagne et sa fille mercredi.

Un homme de 29 ans a été mis en examen pour "tentative de meurtre" et placé en détention provisoire à Lille (Nord), suspecté d’avoir voulu immoler par le feu sa compagne et sa fille de 7 mois mercredi 5 janvier, rapporte vendredi France Bleu Nord. Mercredi, vers 12h45, les forces de l’ordre ont été appelées par un proche de cette femme, qui a indiqué qu’elle subissait des violences de la part de son compagnon et qu’elle était en danger.

Les policiers, en arrivant sur place, ont constaté une odeur d'essence et trouvé la jeune femme enfermée dans une pièce avec sa fille de 7 mois. La victime présumée leur a raconté qu’elle avait eu une dispute le matin-même avec son compagnon et que l’homme les avait aspergées d'essence avant de les menacer de mettre le feu au carburant avec un briquet.

Une plainte déposée au mois de décembre

Cet compagnon de 29 ans a été interpellé alors qu'il tentait de prendre la fuite. Présenté vendredi en comparution immédiate, son audience a été reportée pour lui permettre de préparer sa défense. Il avait déjà été condamné pour des faits de violences conjugales sur son ex-compagne.

Par ailleurs, la victime, âgée de 20 ans, avait porté plainte en décembre contre son compagnon pour violences conjugales, après une dispute durant laquelle il l’avait menacée de lui mettre un coup taser avant de lui entailler la jambe avec un couteau. La jeune maman a par la suite retiré sa plainte sous la pression de cet homme