Le rappeur Moha La Squale visé par une nouvelle plainte pour "séquestration"

Une cinquième femme a déposé plainte mardi contre le rappeur, déjà visé par une enquête pour "agressions sexuelles" après les accusations de quatre femmes.

Le rappeur Moha La Squale, visé par une enquête ouverte notamment pour "agressions sexuelles" après les accusations de plusieurs femmes, fait l'objet d'une cinquième plainte, annonce mercredi 23 septembre l'avocat de la plaignante, Maître Thibault Stumm. L'avocat annonce avoir déposé la plainte mardi au parquet de Paris "pour des faits de séquestration" qui auraient eu lieu "dans l'année 2020".

Cet avocat est déjà le conseil de trois premières plaignantes, âgées de 23 à 28 ans, présentées comme d'anciennes compagnes du rappeur parisien de 25 ans. Toutes trois ont porté plainte début septembre, entraînant l'ouverture d'une enquête pour "violences volontaires", "agressions sexuelles" et "menaces de mort", confiée à la police judiciaire parisienne. Une quatrième femme a porté plainte le 11 septembre.

Une "jeune femme dans la moyenne d'âge des autres plaignantes"

La cinquième plaignante est "une jeune femme dans la moyenne d'âge des autres plaignantes", qui voyait "occasionnellement" le rappeur, selon Maître Stumm. Maître Thibault Stumm a par ailleurs indiqué à l'AFP avoir été contacté par une "ancienne victime". "Cette personne avait déposé plainte en 2011 au commissariat du XXeme pour des faits de 'violences'. Elle avait retiré sa plainte à la suite de pressions subies de la part de Moha La Squale et de sa famille", a-t-il rapporté.

Contactée par l'AFP, Me Elise Arfi, l'avocate de l'artiste, n'a pas répondu dans l'immédiat. Le rappeur doit par ailleurs être jugé en mars pour un refus d'obtempérer aggravé, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion. Il avait été interpellé en juin à la suite d'un contrôle routier, les policiers ayant constaté qu'il faisait l'objet d'un mandat de recherche pour un "rodéo à moto" un mois auparavant.

Moha La Squale a été l'une des grandes révélations de l'année 2018 avec son premier album Bendero, plébiscité par le public (disque d'or, plus de 50.000 exemplaires vendus) et par la critique. Nommé aux Victoires de la musique 2019, l'artiste charismatique aux cheveux longs, passé par le Cours Florent, s'était fait repérer avec des "freestyles" postés sur Facebook et YouTube, où on le voit rapper dans sa cuisine ou dans son quartier de La Banane, à Ménilmontant, dans le XXe arrondissement de la capitale. Il y racontait la rue, son quotidien et sa vie de dealer, qui l'avait conduit en prison.