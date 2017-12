Le CSA inflige une amende d'un million d'euros NRJ pour des "insultes et des propos dégradants" envers une femme

Le CSA a infligé à NRJ une amende d'un million d'euros pour des "insultes et des propos dégradants" visant une femme dans un canular de l'émission de l'animateur Cauet. Dans son communiqué, publié mercredi 20 décembre, le CSA estime que "la victime du canular ayant été publiquement humiliée et placée dans une situation de détresse et de vulnérabilité manifestes", la séquence n'aurait pas dû être difffusée.

NRJ va porter l'affaire devant le Conseil d'Etat

Le CSA vise ainsi la diffusion, le 9 décembre 2016, dans l'émission "C' Cauet", d'un canular téléphonique "durant lequel les auteurs ont formulé des commentaires avilissants relatifs au physique d'une femme, victime du canular, ainsi que des insultes et des propos dégradants concernant sa vie intime".

Dans un communiqué, NRJ a annoncé "un recours devant le Conseil d'Etat contre la sanction d'un million d'euros qu'elle estime injuste et totalement disproportionnée". La première radio musicale de France rappelle qu'elle "n'a jamais été sanctionnée dans de telles conditions en 36 ans".