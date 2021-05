Féminicide à Mérignac : quelles failles dans le suivi judiciaire de l’ex-conjoint ?

La mort de Chahinez, mardi 4 mai, provoque la colère et l’effroi à Mérignac (Gironde). De nombreuses questions sont également soulevées, au sujet des précédentes condamnations du principal suspect, son ex-conjoint. Mounir B en compte sept dans son casier judiciaire : conduite en état d’ivresse, violence avec arme, et une peine de prison ferme pour violences conjugales en juin dernier. "Il sera libéré en décembre 2020, sous condition, avec interdiction d’approcher son ex-femme et son domicile et avec une obligation de soin", précise la journaliste Manon Bougault, sur le plateau du 19/20.

Il ne se présente pas au commissariat après la plainte de son ex-femme

"Selon la procureure, l’homme s’est bien présenté à ses quatre convocations judiciaires depuis décembre et il a justifié de ses obligations de soins et de travail, mais en mars dernier, quand son ex-femme porte plainte contre lui pour agression, il ne se présente pas au commissariat. Une question donc : tous les moyens ont-ils été engagés pour protéger cette femme ?", détaille la journaliste.