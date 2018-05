Eurozapping : les femmes espagnoles dans la rue

Les femmes sont dans la rue en Espagne. Elles sont des milliers, à Madrid et dans plusieurs villes du pays. Parmi elles, beaucoup de jeunes, venues défendre leur condition. Mais elles demandent surtout aux tribunaux davantage de sévérité pour les crimes sexuels. La récente condamnation de cinq hommes, surnommés "la meute", pour abus sexuel et non pour viol, sur une jeune femme de 18 ans, suscite une énorme indignation depuis deux semaines. Le gouvernement étudie une réforme du Code pénal, pour mieux défendre le droit des femmes.

Une exposition dans le métro

En 2004, un dissident libyen et son épouse ont été livrés au colonel Kadhafi. 18 ans après, les autorités britanniques s’excusent. Ils avaient été emprisonnés et torturés. Des excuses acceptées par l’ancien dissident et son épouse. Une compensation financière est également prévue. En Suède, une exposition peu banale peut désormais être visitée… dans le métro. Des répliques de peintures d’artistes suédois peuvent y être admirées.