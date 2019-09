VIDEO. Travolta, Schwarzenegger, Stallone... Tout le monde veut voir les Gipsy Kings devenus les rois de l'Amérique

"Volare, oh oh / E cantare, oh oh oh oh / Nel blu, dipinto di blu / Felice di stare lassu"… Des disques d’or aux Etats-Unis, distingués aux Grammy Awards et deux chansons dans les charts américains… Peu de Français peuvent en dire autant !



Toute l’Amérique veut voir sur scène les Gipsy Kings, groupe de musique andalouse originaire du sud de la France composé de deux familles d’origine espagnole et gitane : "On a eu Jim Carrey, James Cameron, Arnold Schwarzenegger, John Travolta, Sylvester Stallone…" disent-ils au magazine "20h30 le samedi" (Twitter).

"Avec 'Bamboleo', cela a été le bon moment"

"De France, il y a eu cette fameuse chanson Bamboleo qui a vraiment fait une explosion", rappelle l’un des fondateurs Nicolas Reyes : Bamboleo bambolea / Porque mi vida yo la prefiero vivir asi / Bamboleo bambolea / Porque mi vida yo la prefiero vivir asi"…



Pourquoi un tel succès ? "Je pense que cela a été un peu le côté rumba, salsa, portoricain, spanish…" La folie s’est déclenchée dans le sillage du mouvement des musiques du monde : "A cette époque, il y avait La Isla Bonita de Madona et donc cela a été le bon moment avec Bamboleo… Mais ils aiment beaucoup en Australie et aussi au Japon, en Iran…"

