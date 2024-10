Grâce à leur odorat, ces chiens localisent les fuites d'eau, une aide indispensable alors que près de 20 % de l'eau potable en France disparaît dans les canalisations avant d'arriver au robinet.

Selon Nathalie Delon, cynotechnicienne, ils ne seraient "que deux en France" à former des chiens pour la recherche canine de fuites d'eau potable, une technique "vraiment toute nouvelle, qui va tendre à se développer logiquement dans les années à venir." François Bourdeau, également cynotechnicien, explique que "pour les chiens, c'est dans leur instinct" de chasser et que "là, en fin de compte, ils chassent pour trouver des fuites. Donc c'est un jeu pour eux."

Une solution pour lutter contre les pertes d'eau potable

David Maisonneuve, ingénieur chez Veolia, souligne l'importance de cette méthode : "En France, on est entre 81 et 83 % de rendement, 17 et 19 % de l'eau qui est mise dans les réseaux est perdue. On utilise la ressource, qui est de plus en plus rare, donc on ne peut pas se permettre de la perdre entre nos usines et les clients." Les chiens détectent l'odeur du chlore présent dans l'eau potable pour localiser les fuites.

Selon François Bourdeau, "le taux de réussite est très, très haut puisque chaque marquage ne peut pas être faux. Là où il peut y avoir des petites différences, c'est la distance." David Maisonneuve ajoute que "les chiens viennent compléter les autres méthodes là où elles sont bonnes, et il y a des zones qui sont compliquées" comme les chemins en campagne où les équipements acoustiques sont difficiles à déployer. "Le chien lui, il file, il va sentir ça."

La recherche canine de fuites est désormais pleinement opérationnelle chez Veolia, soulignant l'importance de préserver cette "ressource essentielle" qu'est l'eau potable, notamment face aux problèmes de sécheresse.