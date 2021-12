Un joueur d'Ille-et-Vilaine remporte 30 millions d'euros au Loto et établit un nouveau record

C'est la somme la plus importante jamais remportée au Loto depuis le lancement du jeu, en 1976. Un habitant d'Ille-et-Vilaine a décroché la bagatelle de 30 millions d'euros lors du tirage du samedi 4 décembre, rapporte France Bleu Armorique. Ce joueur plutôt verni a raflé la mise après 28 tirages consécutifs sans gagnant. "Dans toute l'histoire de Loto, c'est la septième fois que le jackpot dépasse la barre symbolique des 20 millions d'euros", selon un communiqué de la FDJ. Le dernier record date du 11 septembre et s'établissait à 26 millions d'euros, "dans le cadre des tirages dédiés à la quatrième des jeux Mission Patrimoine".

Le vainqueur a joué les numéros 5, 18, 23, 34, 44 et le 5 en chiffre complémentaire. Il ne s'est pas encore fait connaître et dispose de 60 jours pour le faire. Mais les records sont encore bien plus hauts avec l'Euromillions : en octobre dernier, un joueur de Polynésie avait remporté 220 millions d'euros, une somme jamais atteinte en France.