VIDEO. Téléthon : "Sur la ligne, je ne suis pas seul", un funambule défie la pesanteur à 150 m au-dessus de La Défense

"Je fais ça pour le Téléthon et sur la ligne, je ne suis plus forcément seul." Nathan Paulin, 25 ans, "highliner", un funambule détenteur de plusieurs records du monde, a défié la pesanteur, vendredi 22 novembre pour le Téléthon, en équilibre sur un fil tendu entre deux tours du quartier d'affaires de La Défense, perché à 150 m au-dessus du sol. Il était filmé par un drone, dans le cadre d'une émission qui sera diffusée sur France Télévisions les 6 et 7 décembre pour le Téléthon.

Sur la ligne, je ne me sens plus forcément seul, accompagné par tous les gens qui se battent contre la maladie. Nathan Paulin

Relié par une sangle de sécurité à la corde, Nathan Paulin a progressé sur une "slackline" (sangle souple) tendue entre une tour du complexe de bureaux Cœur Défense et la tour CB21. Le funambule professionnel progresse "à pas moins de 150 m de hauteur, bravant le vide sur une sangle de 2,5 cm de large et de 510 m de long" et fera encore plusieurs traversées de manière "totalement sécurisée", samedi 23 novembre.