VIDEO. À Rennes, des militants d\'ANV-COP 21 tracent des pistes cyclables sauvages

Comme à Toulouse, à Pau ou encore à Bayonne, des militants d'ANV-COP 21 ont peint un kilomètre de pistes cyclables en plein centre de Rennes. "On trace des bandes pour vraiment indiquer où s'arrête la piste cyclable et que les cyclistes puissent avoir une bande qui les protège un peu des voitures", explique Oumeima, une millitante. "Moi je roule sur des routes de campagne qui sont autour de Rennes et où il n'y a pas de pistes cyclables et donc on est obligés de s'équiper en conséquence et aussi de faire attention aux voitures", regrette un autre militant.

Un budget insuffisant

En France, le budget consacré au vélo par habitant est en moyenne de six euros contre 25 euros aux Pays-Bas. En France, 60 % des trajets domicile-travail de moins de 4 kilomètres se font en voiture. 4 % des urbains français vont au travail à vélo, ils sont 49 % à Copenhague et 20 % à Padoue, en Italie.

Avec leurs pistes cyclables sauvages, les militants d'ANV-COP 21 espèrent ainsi interpeller les élus et les candidats aux élections municipales. Ils réclament en effet plus de place pour les vélos.