Sécurité routière : des bandes phosphorescentes testées sur les routes des Landes

Dans les Landes, des bandes phosphorescentes ont fait leur apparition sur les routes du département. L’objectif du dispositif, expérimenté depuis une semaine : assurer la sécurité des automobilistes. "Ça me semble plus efficace que la peinture blanche classique", estime le conducteur d’un poids lourd. "Beaucoup de routes ne sont pas lignées, ou alors ça s’est effacé, et pour les camions, c’est encore plus difficile."

Une peinture à l’énergie solaire

La peinture est fabriquée dans un laboratoire en Gironde. Elle est composée d’une base mélangée à des pigments synthétiques intelligents. "Cette peinture luminochrome se charge à la lumière du soleil, elle va capter son énergie et la réémettre dans la nuit sous la forme d’une émission de lumière", explique Camille Tanguy, ingénieure d’affaire du laboratoire. À terme, cette technique pourrait se substituer à l’éclairage public et ainsi réduire la pollution lumineuse.