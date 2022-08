Rodéos urbains : un homme de 22 ans condamné à un an de prison ferme à Marseille

Un homme de 22 ans a été condamné à un an de prison ferme et un an de sursis probatoire pour avoir fait des rodéos urbains à Marseille et pour avoir fait la promotion de cette pratique sur les réseaux sociaux, indique le parquet de la ville dans un communiqué ce mercredi.

Il a été interpellé en juillet dernier après huit mois d’enquête. En décembre 2021, des agents de la Compagnie motocycliste départementale et de sécurité routière ont repéré une personne debout sur la selle d’un deux-roues alors qu’elle faisait une roue arrière, tout en roulant sur la rocade L2 de Marseille, aussi appelée autoroute A507. Ils l’ont pris en chasse sur plusieurs centaines de mètres puis le deux-roues a fait demi-tour et a pris une sortie d’autoroute à contre-sens.

Promotion sur les réseaux sociaux

Une enquête préliminaire a alors été ouverte. Plusieurs mois plus tard, les enquêteurs ont réussi à identifier ce jeune homme de 22 ans et à établir qu’il avait fait d’autres rodéos entre novembre 2021 et juin 2022. Ils ont aussi trouvé des vidéos de ses acrobaties sur les réseaux sociaux, ce qui s’apparente, selon la justice, à une promotion d’un comportement dangereux.

Le tribunal correctionnel de Marseille l’a condamné à un an de prison ferme et un an avec sursis probatoire pour conduite compromettant la sécurité et promotion de ce comportement, conduite sans permis, refus d’obtempérer et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique.