Reportage "Mesure de bon sens", "accidentalité"... La fin du retrait de point pour les petits excès de vitesse ne fait pas l'unanimité

C'est une mesure de "bon sens", selon le gouvernement. À partir du 1er janvier 2024, les petits excès de vitesse, ceux de moins de 5 km/h, ne seront plus sanctionnés par un retrait d'un point sur le permis de conduire mais seulement par une amende. Les petits excès de vitesse relèvent plutôt du manque d'attention que de la volonté délibérée de s'affranchir de la règle, considère le ministre de l'Intérieur.

Ces petits excès de vitesse ont souvent lieu sur des trajets quotidiens. Franceinfo a posé la question à des usagers de la route, comme Sandy, flashée par un radar dans une rue limitée à 30 km/h juste derrière chez elle à Marseille. "Se prendre une contravention et un point quand on est à 32 km/h, c'est un peu rageant. Franchement, je me suis dit 'c'est dommage'. J'aurais peut-être pu accélérer plus, au moins ça aurait mérité mon amende", dit-elle en ironisant. "Faire une différence entre le petit excès de vitesse et le grand excès de vitesse ? Oui, je pense que c'est bien", affirme Sandy.

C’est désormais officiel : à partir du 1er janvier, fin du retrait d'un point de permis en cas d'excès de vitesse de moins de 5 km/h. L’amende bien sûr sera maintenue. La mesure sera effective à partir du 1er janvier.

Une mesure de bon sens pour nos concitoyens !… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 8, 2023

"Ce n'est pas non plus être un danger public"

Benoît, un autre automobiliste, considère également que "c'est une bonne mesure [...] qu'il y ait une sanction, c'est l'amende, mais il n'y a pas cette pression du point en permanence." Benoît se présente comme un habitué des stages de récupération de points : "Ça peut être compliqué parfois dans la circulation de respecter à la lettre la limitation de vitesse. Donc moins de 5 km/h, ce n'est pas non plus être un danger public, à mon avis."

Hamlet, un garagiste, se fait régulièrement flasher sur la route du travail par le même radar, souvent à cause de la fatigue selon lui. Il ne lui reste plus que quatre points et si cela continue, il risque de perdre son permis et donc son travail. "Pour deux ou trois km/h de plus, ce n'est pas dangereux ce que je fais", assure-t-il.

"Une accidentalité qui risque d'augmenter"

Mais on ne perd pas un point pour 1 ou 2 km/h, rectifie Akim Benhamel, expert en sécurité routière. "Je rappelle que quand quelqu'un se fait verbaliser pour 51 km/h, le radar a flashé à 56 km/h. On enlève 5 km/h de marge d'erreur", souligne-t-il. Pour cet animateur des stages de récupération de points, ne plus retirer de point pour les petits excès de vitesse est une mauvaise idée.

"Ce qui m'inquiète, c'est qu'on se dise : 'comme il n'y a plus [de retrait de point], on va augmenter la vitesse'. Et si on augmente la vitesse, on augmente les impacts dans les chocs. J'ai bien peur qu'on se retrouve avec une l'accidentalité qui risque d'augmenter", soutient Akim. L'animateur de stages de récupération de points prévient que même 1 km/h de plus au compteur peut avoir une incidence, lors d'un choc avec des dégâts et des blessures plus graves.