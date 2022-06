Rennes : fauché lors d'un rodéo, un piéton entre la vie et la mort

Un jeune homme âgé de 19 ans est entre la vie et la mort après avoir été fauché par une motocross qui effectuait des figures acrobatiques, dimanche 5 juin à Rennes, ont appris lundi de sources concordantes franceinfo et France Bleu Armorique. Le conducteur, âgé de 18 ans, a été grièvement blessé. Un enfant de six ans se trouvait à l'arrière de la moto et a été blessé plus légèrement.

Le choc s'est produit lors d'une "roue arrière" de la moto qui circulait à vive allure sur un parking du campus universitaire de Beaulieu. Le piéton, qui selon une source policière contactée par franceinfo, est un ami du conducteur, a été touché au niveau du dos. En arrêt cardio-respiratoire et souffrant d'un traumatisme crânien et d'une hémorragie interne, il a été réanimé sur place puis hospitalisé avec un pronostic vital engagé.

Le conducteur de la moto souffre lui d'une fracture du tibia et d'un traumatisme crânien. Plus légèrement blessé, le passager âgé de six ans a été transporté par un proche à l'hôpital. Tous les deux portaient un casque. Une enquête judiciaire est en cours. Les policiers n'ont pas retrouvé le véhicule impliqué qui avait disparu à leur arrivée.