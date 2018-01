Rencontre avec Geoffrey Agostiniano, 1g d'alcool dans le sang lors d'un grave accident

Il a failli se tuer et tuer l'un de ses amis, Samuel : le grand témoin du 19/20 est Geoffrey Agostiniano, dont l'existence a changé il y a cinq ans après un accident de la route. "J'étais à un peu plus d'un kilomètre de chez moi. Je me suis endormi au volant et la voiture s'est encastrée dans un mur. Ma tête a heurté le volant, mon ami a été gravement atteint au niveau du bassin."

Des remords persistants

Au moment de l'accident, il avait plus d'un gramme d'alcool dans le sang. Les remords ne le quitteront plus. "Je pense à l'accident, à Samuel, je m'en veux et je suis en colère contre moi-même." Son ami est sorti d'affaire, mais Geoffrey n'a plus de contact avec lui. Pour se relever, il a dû mener un long combat : après plusieurs semaines de coma, il a dû réapprendre à parler et à marcher. Aujourd'hui, il espère que son témoignage pourra persuader les automobilistes. Il compte aujourd'hui devenir professeur de sport auprès des personnes handicapées.

