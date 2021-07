Permis de conduire : jusqu'à 90 jours d'attente pour passer l'examen

Entre les interruptions liées au Covid-19 et les congés estivaux, les inspecteurs du permis de conduire ne sont pas assez nombreux. Les délais d'attente sont passés de 45 à 90 jours. "Maintenant c'est au petit bonheur la chance. Il faut qu'ils croisent les doigts pour qu'il y ait un désistement", explique ce moniteur d'auto-école. Le permis de conduire, ce jeune salarié ne peut pas s'en passer : "j'en ai besoin le plus rapidement possible, c'est par rapport à mon travail".





Un coût supplémentaire



350 000 candidats attendent de passer leur permis de conduire en France pour seulement 1 363 inspecteurs. En Seine-Saint-Denis, cette gérante d'auto-école constate chaque année une diminution des places : "18 places en 2019, 11 places en 2020 et plus que 8 places en 2021". Pour les candidats, ces délais allongent la facture. "Ils perdent du niveau et quand ils reviennent ils sont obligés de se préparer à nouveau, vous imaginez le prix que ça peut coûter à un jeune", explique la gérante. Selon les syndicats, il faudrait 150 inspecteurs supplémentaires pour réduire ses délais.