Hausse du nombre de cyclistes tués sur les routes : "J'essaie d'être le plus prudent possible"

En 2021, 226 cyclistes sont morts sur les routes de France métropolitaine, selon le dernier bilan dressé par la sécurité routière. C'est la première fois en vingt ans que ce nombre dépasse la barre symbolique des 200. Si la mortalité a baissé pour les automobilistes et les deux roues motorisés, elle a en revanche augmenté pour les cyclistes, surtout hors agglomération (+35% par rapport à 2019, soit avant la pandémie). En ville aussi, ces usagers ne se sentent pas toujours en sécurité.

Ainsi, pendant les quinze minutes de son trajet entre son domicile et son bureau à Paris, Olivier se dit "toujours aux aguets". Il fait attention à tout : "Je suis toujours en train d'anticiper, à droite, à gauche, tout droit..." Il guette notamment les ouvertures de portières. "Ça m'est arrivé il y a deux ou trois mois. Je ne suis pas allé à l'hôpital mais j'ai fait un beau vol plané." Sabir a lui aussi évité le pire le jour où, au démarrage, le conducteur d'un fourgon lui est rentré dedans. Il n'a "pas eu de bobo mais ça a été une grosse frayeur. C'est pour cela que j'essaie d'être le plus prudent possible." Parmi les interdits qu'il se fixe, "ne pas dépasser un bus ou un camion par la droite". Et parmi les obligations, "toujours porter le casque". "En cas de chute, ça peut être très utile."

Les nouveaux usagers, moins prudents ?

Selon Agnès, qui va travailler à vélo depuis huit ans, ce sont surtout des nouveaux cyclistes post-covid qu'il faut se méfier. "Il y a beaucoup plus de pistes cyclables mais aussi beaucoup plus de cyclistes. Et c'est comme parmi les automobilistes : il y a des gens qui ne font absolument pas attention aux autres", déplore-t-elle.

Mais les cyclistes ne sont pas les seuls à représenter un danger, d'après cette femme. Les piétons, "qui traversent avec leur téléphone et qui ne regardent pas" sont aussi une source de danger. Les utilisateurs de trottinettes sont aussi dans son collimateur : "Je considère qu'ils ont des comportements qui sont beaucoup plus dangereux et beaucoup moins respectueux des autres usagers", affirme-t-elle. Au total, 22 utilisateurs de trottinettes électriques sont morts sur les routes l'an dernier, contre 10 en 2019.