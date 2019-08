Bordeaux : une personne en garde à vue après un rodéo urbain qui a réuni près de 200 motos

Cette course non autorisée a duré près de deux heures dans les rues de la ville vendredi soir.

Environ 200 motos ont participé à un rodéo urbain de grande ampleur dans la soirée du vendredi 30 août dans les rues de Bordeaux, rapporte France Bleu Gironde. Les deux roues ont sillonné à grande vitesse plusieurs rues de la ville, notamment l'avenue Lucien-Faure. Cette course non autorisée a duré pendant près de deux heures. Afin de mettre fin au rodéo, les policiers ont dû bloquer le pont Chaban-Delmas.

Pendant cette intervention des forces de l'ordre, un motard qui tentait de forcer le barrage a été arrêté et placé en garde à vue. D'après France Bleu Gironde, c'est la première fois qu'un "run" urbain de cette ampleur est organisé à Bordeaux. Cette course improvisée a gêné de nombreux riverains. Certains d'entre eux ont filmé les motos et ont posté les vidéos sur les réseaux sociaux.

Rassemblement impressionnant d’une centaine de motards dans #Bordeaux vers 21h30 - 22h, personne n’a compris d’où ils venaient... pic.twitter.com/V6IqXTGVhV — Nicolas Laplume (@Nicolaplume33) August 30, 2019

Plusieurs parlementaires, dont le député girondin Eric Poulliat, avaient demandé il y a quelques mois, des sanctions plus fermes à l'encontre des auteurs de ces rodéos urbains.