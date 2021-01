Belgique : l'immense majorité des axes routiers bruxellois désormais limités à 30 km/h

Rouler à 30 km/h dans une ville ? Les Belges le font. À Bruxelles, la limite autorisée a été abaissée à cette vitesse il y a quelques jours, relate France 2, lundi 4 janvier. L’information s’affiche maintenant en grand dans toutes les entrées de la capitale. Cette mesure ne fait toutefois pas l’unanimité. "J’ai déjà beaucoup de mal à me situer entre 40 et 50… Cela va créer plus de problèmes qu’autre chose", estime un conducteur passablement agacé.

Des conducteurs divisés

Un autre relativise : "Si tout le monde roule à 30, alors ça va, tout le monde avance, il y a un flux." Au total, ce sont 85% des axes routiers qui sont concernés par cette nouvelle mesure. Les autorités vont aussi augmenter le nombre de radars. De leur côté, les élus se défendent de vouloir faire du chiffre. Pour eux, l’objectif est avant tout sécuritaire. Il est question de "sauver des vies", d'après Elke Van Den Brandt, la ministre de la Mobilité à Bruxelles.