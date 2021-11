Automobile : les futurs véhicules neufs équipés d'un limiteur automatique de vitesse

C. Sinz, V. Gaglione, M. Martel, Y. Junqua, C. Chabaud, A. Lo Cascio, B Bervas

Dans quelques mois, les nouveaux véhicules produits disposeront d'un limiteur de vitesse intégré. Un système intelligent qui se basera sur une caméra capable de lire les panneaux de limitation de vitesse et sur des systèmes de géolocalisation. Les automobilistes seront prévenus en cas d'excès de vitesse. Cependant, la voiture ne sera pas bridée et le chauffeur restera roi du véhicule : il pourra, s'il le souhaite, forcer l'accélération et passer outre la limite imposée.



Un système qui plaît aux conducteurs

Les véhicules produits à partir de juillet 2022 disposeront de ce nouveau système permettant "d'aider à être toujours à la bonne vitesse", comme le mentionne Vincent Martinier, directeur marketing chez TomTom France. Pour certains conducteurs, il s'agit d'une mesure intéressante, notamment au niveau de la sécurité routière. "Je trouve que c'est bien, comme ça, il y aura moins d'accidents, ça nous rappelle à l'ordre, on aura moins d'amendes", témoigne un conducteur. Grâce à ce système, qui pourra être désactivé au démarrage, les accidents pourraient être réduits d'un tiers.