Sécheresse : l'ascension du Mont-Blanc fortement déconseillée, les guides suspendent leurs visites

Durant la saison estivale, l'annonce ne surprend plus. Ces dernières années, la préfecture de Haute-Savoie avait déjà publié des communiqués pour déconseiller l'ascension du Mont-Blanc par la voie normale, en raison de conditions climatiques exceptionnelles. "Aujourd'hui, les conditions sont un peu particulières. On assiste à des chutes de pierres, tout au long de la journée et de la nuit. Et ces chutes de pierres dégringolent du couloir du Goûter, qui est le couloir d'ascension pour le Mont-Blanc", note Bertrand Host, commandant du PGHM de Haute-Savoie.

Plus de 10 °C le 18 juin, une première

Les chutes de pierres en montagne sont courantes. Le 22 juin dernier, un alpiniste avait trouvé la mort, sous le couloir du Goûter. Ce qui est nouveau, c'est que le phénomène survient à toute heure du jour et de la nuit, et un mois en avance. Les guides de Saint-Gervais (Haute-Savoie) et de Chamonix (Haute-Savoie) ont donc décidé de suspendre les ascensions par la voie normale. Samedi 18 juin, la station météorologique italienne, installée quelques dizaines de mers sous le sommet du Mont-Blanc, a relevé plus de 10 °C. Jamais une telle température n'avait été enregistrée à 4 800 m.