BRUT

Zikala est mère de jumeaux. Depuis leur naissance, elle dort dans un hôtel. N'ayant pas de papiers, elle ne peut pas prétendre à un logement social. Mais grâce à l'association La Marmite, Zikala a accès à une douche, à des repas et des denrées indispensables à son quotidien. "On me donne aussi du lait, parce qu'on n'a pas les moyens pour payer le lait et pas de moyens pour payer les couches", explique-t-elle.

Les mères qui se rendent à La Marmite sont nombreuses. C'est aussi un moyen de donner un peu de confort et d'espace à leurs enfants, de leur permettre de jouer et de partager des moments de joie avec d'autres enfants dans la même situation.