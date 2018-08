VIDEO. \"J’aide les sans-abri parce que ça me rend heureux\" … À 8 ans, il crée une ONG pour aider les plus démunis

"J’aide les sans-abri parce que ça m’aide à me sentir bien". À 8 ans, Jacob Garrett-McCann a exprimé son désir d’aider sa communauté. C’est pour cela que le jeune garçon a participé à la création de Jake’s Heart, une ONG qui a pour but d’aider les personnes les plus démunies de la ville de Frisco, au Texas.

Un engagement déclenché par des vacances à Austin, au Texas, où il rencontre un sans-abri qui demande de l’argent à ses parents. L’enfant a du mal à comprendre la situation et demande des explications à ses parents. Jacob a alors un déclic. Quelques jours plus tard, il revient annoncer à sa famille qu’il "faut aider" les nécessiteux.

Un engagement altruiste

Aider les plus démunis s’avère être une véritable passion pour Jacob. "Il aide à la préparation des provisions qui seront placées dans les cartons destinés aux sans-abri", selon sa mère. De plus, le garçonnet aime être au contact de ceux qu’il aide. "Il veut entendre leur histoire, il veut leur donner de l’amour, les encourager et leur faire savoir qu’il y a des gens dans le monde qui veulent les aider."

Depuis sa création, Jake’s Heart a déjà préparé quelques 2000 colis.