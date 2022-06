Solidarité : un burger gratuit pour les plus démunis

C’est une belle initiative qui a été prise à Toulouse, en Haute-Garonne, par Kamel Sekraoui. Il cuisine et prépare des burgers pour pouvoir ensuite les distribuer aux sans-abris, une manière de redonner du baume au cœur aux plus démunis.

À Toulouse (Haute-Garonne), Kamel Sekraoui a eu une idée généreuse, emmener des ingrédients sur son vélo pour ensuite préparer à manger et les distribuer aux sans-abris. "Le but, c’est de créer des moments de convivialité", sourit Kamel Sekraoui. Comme toutes les semaines, cet homme va d’abord faire ses courses. C’est lui qui paye pour pouvoir après offrir des repas. Une cinquantaine d’euros plus tard, le bénévole reprend son vélo dans lequel il emmène ses courses ainsi que sa plancha, facile à transporter.



"Le plancha social-club"

Son initiative a été pensée pour qu’il ait l’impression de pouvoir amener sa cuisine avec lui, avec remorque en inox et la plancha au-dessus. C’est un rendez-vous hebdomadaire pour Kamel et ses convives, à qui il donne rendez-vous par Internet grâce aux réseaux sociaux. Il choisit alors un endroit calme pour pouvoir tranquillement cuisiner. En plus de lui, il est aidé par des gens voulant gratuitement apporter leur aide. Cela fait le bonheur de certains sans-abris : "Magnifique, très magnifique, c’est un lieu de rencontre", se réjouit Patrick, sans-abri.