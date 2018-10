Santé : "le reste à charge zéro" pourrait permettre à tous de se soigner

En 2020, pour être intégralement remboursé de vos prothèses dentaires vous n'aurez pas trop le choix du matériau : couronnes céramiques ou métalliques, c'est l'emplacement de la dent qui fera la différence. "Le reste à charge zéro est assez simple, couronne métallique sur les dents du fond, et couronne céramique mono-teinte sur les dents du milieu. Les dents du devant seront basiques. Ce sera du blanc d'une seule teinte donc ce ne sera pas très joli. Si on veut une dent qui ressemble aux autres, il faudra payer plus cher", explique Thomas-Oliviers Mc Donald, dentiste. 45% des pivots ou couronnes devraient prises en charge à 100%.

Un choix parmi 17 montures de lunettes

Le reste à charge zéro sur les prothèses auditives va se mettre en place progressivement jusqu'en 2021. Le plafond sera de 950 euros par oreille. Chez l'opticien, le reste à charge zéro sera aussi très réglementé. Vous serez totalement remboursé, si vos montures coûtent moins de 30 euros parmi un choix de 17 modèles. Pour les verres, ce sera plus progressif : selon le type de correction visuelle, le plafond va varier de 65 à 340 euros avec là encore des matériaux d'entrée de gamme. La réforme du 100% santé doit permettre un meilleur accès aux soins à l'heure où un Français sur trois dit renoncer à se soigner.

