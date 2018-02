VIDEO. "Les yeux dans les yeux" : après les sifflets, l'échange tendu entre Macron et un agriculteur au Salon de l'agriculture

C'était le moment redouté. Emmanuel Macron s'est fait siffler pendant plusieurs minutes samedi au Salon de l'agriculture, à Paris, samedi 24 février. Il visite ce salon pour la première fois en tant que président de la République. Les sifflets émanaient de membres du syndicat Jeunes agriculteurs qui ont brandi des t-shirts portant l'inscription "Attention agriculteurs en colère".

Voir la vidéo FRANCEINFO

Après cette séquence, le président de la République a vivement échangé avec un agriculteur sur le glyphosate. "J'aurai à répondre de ce que je fais. Dans le passé on a dit que l'amiante ce n'était pas dangereux, et après les dirigeants qui ont laissé passé, ils ont eu à répondre", a lancé Emmanuel Macron. Plus tôt, le président avait déjà été accueilli par des agriculteurs déguisés, mais aussi par des applaudissements.

La veille, le chef de l'Etat a reçu quelque 700 jeunes agriculteurs à l'Elysée. "Je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour faire", leur avait-il lancé. Il avait également ajouté qu'il se "moquait totalement" de l'ambiance dans laquelle il serait reçu au salon de la porte de Versailles, concentré qu'il est sur la construction du "visage de la France agricole des prochaines années".