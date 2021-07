"On s'est rencontrés à une soirée salsa. Donc avec Marie-Line, on partage la même passion qui est la danse latine", explique Youssef. "On est sortis au même moment de la soirée salsa, on a pris le même métro, sur le même quai, et là, sur le quai tu m'as fait danser la salsa…", confie Marie-Line.

Malgré leur différence de religions, le couple n'a pas subi la désapprobation de la part de leurs proches. Youssef et Marie-Line ont tous les deux su s'adapter aux traditions de l'autre. Youssef raconte : "Moi, j'avais deux exigences. C'était qu'il y ait aussi de la musique orientale parce que pour ma famille et mes amis, un mariage, il faut beaucoup danser sur de la musique marocaine et le deuxième point, c'était la tradition de l'ammarya." Marie-Line et Youssef ont opté pour une cérémonie islamo-chrétienne à l'église avec un prêtre "et un islamologue, pas un imam mais un musulman qui était très sage et qui connaît le Coran par cœur", précise Youssef. Concernant le nom de famille, Marie-Line a tenu à porter celui de son mari.

Aujourd'hui, Youssef et Marie-Line estiment qu'ils ont énormément de libertés sur leurs futurs choix. "Comme dans tous les cas, on a fait un truc différent, on sera vraiment acteurs de ce qu'on veut faire de notre vie", conclut Marie-Line.