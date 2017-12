Vatican : trois Femen posent seins nus dans la crèche de la place Saint-Pierre

Trois militantes Femen ont fait irruption seins nus, dimanche 24 et lundi 25 décembre, dans la crèche de Noël installée devant la basilique Saint-Pierre, au Vatican. Dans un communiqué publié sur Twitter par Inna Schevchenko, l'une des figures du mouvement, les Femen disent vouloir s'insurger contre "les violences perpétrées par les institutions religieuses à l'égard des femmes".

Deux premières activistes se sont introduites dimanche lors de la messe de minuit et la troisième s'est rendue dans la crèche ce lundi. Toutes trois avaient peint sur leur torse, en grosses lettres noires, le hashtag #MeToo ("Moi aussi"), utilisé par les victimes de harcèlement ou d'agressions sexuels, suivi du slogan "Assaulted by church" ("Agressée par l'Eglise). Sur leur dos, elles avaient écrit "God is woman" ("Dieu est femme").

Une action similaire menée il y a trois ans

Comme ses deux acolytes, la troisième militante a été stoppée par des agents de sécurité. Selon un photigraphe de Reuters, elle s'apprêtait à se saisir d'un santon représentant le petit Jésus. Il y a trois ans, également le jour de Noël, une autre militante Femen avait mené une action similaire et avait réussi à brandir la statuette à bout de bras avant d'être interpellée.

Le mouvement féministe des Femen, né en Ukraine, s'oppose à l'Eglise catholique qu'il accuse de privilégier le "patriarcat" et d'être rétrograde en matière de droits des femmes. Ses militantes choisissent généralement des lieux symboliques pour mener leurs actions, comme en septembre 2014 sur l'autel de la cathédrale de Strasbourg pour dénoncer une visite du pape François aux institutions européennes.