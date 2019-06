Vatican : le plus petit État du monde célèbre 90 ans d'influence

Le Vatican est l'un des plus petits États du monde, mais aussi l'un des plus observés. Si les murs extérieurs datent de plus d'un millénaire, l'État du pape n'a officiellement été reconnu qu'en 1929, quand Benito Mussolini et les cardinaux signent le document qui met fin à la guerre que se livraient l'Italie et le Saint-Siège. Depuis des décennies, l'influence du Vatican dépasse donc largement sa superficie.

Un rôle décisif dans la chute des régimes communistes

Régulièrement, le Pape s'adresse au monde et le texte est très souvent lié à l'actualité. Dans les années 1980 puis 1990, Jean-Paul II a même eu un rôle décisif dans la chute des régimes communistes en Europe centrale où ses homélies résonnaient comme des discours politiques. "N'ayez pas peur, ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques comme les carcans politiques", disait-il ainsi.

Le JT

Les autres sujets du JT