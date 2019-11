"C'est ma jeunesse" : au cimetière du Montparnasse, ils se recueillent auprès des personnalités qui les ont marqués

Le 1er novembre est souvent le signe du recueillement des familles auprès de leurs proches défunts. Mais certains aiment aussi se recueillir auprès des personnalités françaises qui ont marqué leur jeunesse.

Le jour de la Toussaint, les cimetières se remplissent de visiteurs, venus se recueillir auprès de leurs proches défunts mais aussi auprès des personnalités françaises. C'est le cas au cimetière du Montparnasse qui abrite les tombes de Maupassant, Baudelaire, Mireille Darc, ou encore Serge Gainsbourg.

La pluie ruisselle sur les feuilles des grands arbres du cimetière mais ça ne freine pas Mireille, 72 ans, qui vient rendre visite à une célèbre actrice. "J'aime bien me recueillir sur la tombe de Mireille Darc. C'est très bref mais j'aime bien, c'est ma jeunesse. Tous les films des années 60, c'était génial", se réjouit-elle.

Souvenirs et émotions devant les sépultures

Sur les 35 000 tombes du cimetière, un peu de plus de 320 personnalités. Au bord d'une allée, celle de Serge Gainsbourg. La sépulture du chanteur iconique attire toujours. Un symbole personnel pour Magali, venue exprès d'Alsace : "J'aimais beaucoup le personnage, le chanteur. Le hasard a fait qu'il a disparu le jour de mon anniversaire donc je m'en rappelle".

Il y a aussi Edouard et son frère, Clément, rejoint par Christine. Tous les trois cherchent désespérément la tombe de Guy de Maupassant, le célèbre écrivain. Après 20 minutes, ils la trouvent enfin. Christine est émue : "Je suis vraiment contente, il a bercé mon adolescence et, même maintenant, je relis ses romans, ses nouvelles". Mais la tombe qui capte le plus l'attention, c'est celle de Jacques Chirac, l'ancien président, inhumé le 30 septembre dernier.