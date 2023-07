Reportage "C'est quelque chose à ne pas rater" : 40 000 jeunes catholiques français en route vers Lisbonne pour les Journées mondiales de la jeunesse

Au total, les organisateurs attendent un million de pèlerins de mardi à dimanche, jour de célébration de la grande messe finale par le pape François. À Lyon, 2 000 jeunes catholiques ont pris la route du Portugal.

C’est l’événement incontournable pour tout jeune catholique. Les Journées mondiales de la jeunesse débutent mardi 1er août et devraient rassembler un million de pèlerins selon les organisateurs, dont 40 000 Français. Le pape François s’y rendra mercredi et jusqu’à dimanche 6 août, jour où il célébrera la grande messe finale. Dimanche, 1 000 jeunes catholiques sont montés dans un autocar à Lyon pour rejoindre la capitale portugaise. Au total, le diocèse de Lyon envoie 2 000 jeunes aux JMJ.

>>> Le pape François s'entretiendra avec Emmanuel Macron lors de sa visite à Marseille les 22 et 23 septembre

Comme tout festival, l'événement a ses têtes d'affiche, appréciées des initiés comme Joe, 23 ans, qui participe à ses premières JMJ : "Taya Smith qui est une chanteuse de louanges du groupe Hillsong, Be Witness qui sera là-bas, le rappeur Gab". Pour ce jeune Lyonnais franco-libanais, "il y a 40 000 Français plus des personnes de la scène chrétienne, pour partager leurs louanges, leurs créations... toujours dans l'optique d'échanger".

L'ambiance "festival" se retrouve aussi dans les conditions sommaires d'hébergement. "Sac de couchage, matelas pneumatique..., détaille le jeune homme, disons que ce n'est pas une semaine pour se reposer mais pour se ressourcer."

"Le pape a demandé que ce soit le plus écolo possible"

Le collectif fait partie de l'expérience, abonde Maxime, 20 ans, pour qui "les personnes qui y sont allées sont revenues avec des étoiles dans les yeux, un peu vivifiées. Je pense que c'est quelque chose à faire et à ne pas rater. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, c'est l'aventure". Et l'aventure commence dès le trajet aller en autocar : "40 000 à prendre l'avion, ce n'est pas cohérent. Pour une question de coût aussi, c'est vrai que le car partagé coûte moins cher. Si j'ai bien compris, c'est le pape qui a demandé que ce soit le plus écolo possible."

C'est d'ailleurs François que Maxime vient écouter, sa tête d'affiche. "C'est un pape qui est au fait des changements qu'il y a dans la société, donc forcément avec la jeunesse. On pense par exemple aux différentes encycliques. Il a aussi des problèmes de santé, il n'est pas tout jeune, c'est aussi important d'y aller et l'entendre". La "génération François" célèbre le retour des JMJ après quatre ans de pause forcée due au Covid.