Laïcité : “On doit apprendre à nos enfants ce que sont les valeurs de la République”

Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, était l’invitée des "4 Vérités" sur France 2, lundi 14 octobre.

Un moment fort va marqué la journée du 14 octobre dans les collèges et les lycées avec la minute de silence organisée en hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard, deux enseignants assassinés par des islamistes. En tant que présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse supervise les lycées. Anne Genetet, la ministre de l’Éducation, a déclaré dimanche que les atteintes à la laïcité étaient en forte baisse. Elles sont passées de 838 en septembre 2023 à 110 cette année. "C’est très important de dire que Samuel Paty et Dominique Bernard, ces hussards de la République, ont été victimes du fanatisme et que dès le lycée, dès l’école, on doit apprendre à nos enfants ce que sont les valeurs de la République", a réagi l’invitée des "4 Vérités".

"J’ai peur du pas de vague"

Concernant le chiffre des atteintes à la laïcité, l’élue ne le juge "pas très crédible au regard des retours que j'ai du terrain dans la région Île-de-France. Au contraire, j’ai l’impression que la laïcité est de plus en plus questionnée, plus critiquée." Elle a ajouté avoir "demandé au gouvernement de donner les chiffres en temps réel, pour mettre fin à l’opacité des données concernant les atteintes à la laïcité parce que moi, vous savez, j’ai toujours peur du pas de vague".