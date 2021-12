Espagne : le plus jeune évêque du pays privé de ses fonctions après avoir épousé une autrice de romans érotico-sataniques

Le prêtre reste évêque mais ne peut plus en exercer aucune activité, "aussi bien en public qu'en privé", prévient la Conférence épiscopale espagnole.

Le plus jeune évêque d'Espagne ne pourra plus exercer ses fonctions à la suite de son mariage avec une femme, a annoncé samedi 11 décembre la Conférence épiscopale espagnole (CEE) sur son site internet. La femme du prélat s'avère en outre être autrice de romans érotico-sataniques.

"Comme cela est de notoriété publique, Monseigneur Xavier Novell i Goma, évêque émérite de Solsona, s'est marié civilement avec Madame Silvia Caballol y Clemente le 22 novembre 2021 dans la ville de Suria, dans la province de Barcelone", expose un communiqué de la CEE. L'institution évoque un "fait grave" et cite le droit canonique, selon lequel "un clerc qui se marie, même seulement civilement, encourt la suspension".

Il ne peut plus exercer ses fonctions

Le prêtre conserve sa condition d'évêque mais ne peut plus en exercer les fonctions comme "l'administration des sacrements et n'importe quelle autre activité du magistère, aussi bien en public qu'en privé", explique ainsi la CEE. L'affaire a éclaté fin août lorsque cet évêque de 52 ans a démissionné, invoquant des "raisons personnelles", selon les médias espagnols.

Très vite, a été rendue publique sa relation avec Silvia Caballol Clemente, une autrice et psychologue qui a écrit plusieurs romans érotico-sataniques parmi lesquels L'enfer dans la luxure de Gabriel, publié en 2017. Sur le site de son éditeur, l'écrivaine est décrite comme "une autrice dynamique et transgressive qui a fait son trou dans le monde difficile de la littérature pour bouleverser toutes nos considérations morales et éthiques".