Assassinat de Samuel Paty : "S'exprimer, pouvoir montrer des caricatures, c'est la France", estime un collégien du Bois d'Aulne

Elève du collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) Pape Byram a fait part de son émotion et de son incompréhension après l'assassinant de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie. Il avait montré des caricatures de Mahomet lors d'un cours consacré à la liberté d'expression.

"S'exprimer, pouvoir montrer des caricatures, c'est la France", déclare Pape Byram, 12 ans, lundi 19 octobre au micro de France Inter. Le jeune adolescent a ému par sa maturité après la diffusion d'une vidéo tournée et diffusée samedi par le journaliste freelance Clément Lanot devant le collège de Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, l'établissement des Yvelines où enseignait Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie décapité par un terroriste islamiste vendredi. "Je ne sais pas trop pourquoi ça m'a autant ému. C'est mon collège, ça a dû être très violent, il a dû souffrir et ça m'a fait mal au cœur", raconte le jeune homme, "lui-même ne savait même pas que c'était son dernier jour".

Dans cette vidéo visionnée et partagée des milliers de fois tout le week-end, Pape Byram défend la liberté d'expression et partage sa tristesse et son incompréhension après l'assassinat du professeur. "C'est un cours, c'est fait avec un respect. Il n'a pas non plus critiqué une religion. Au contraire, il a même proposé à certains élèves de sortir. En plus, rien ne l'obligeait à dire ça, il aurait très bien pu faire son cours comme ça", défend-il aujourd'hui. Il poursuit : "Si jamais il y a une chose qui est interdite, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de choses qui vont être interdites et à un moment donné, on ne pourra plus rien faire".

"Il y en a qui m'ont dit que je n'étais rien"

Le jeune homme, enfant de l'assistance publique, venu avec sa tutrice au studio de France Inter, se déclare sans religion. Une position qu'il estime difficile à assumer dans son collège. "Certaines personnes, ça va énormément les contrarier", regrette-t-il. "Il y en a qui m'ont dit que je n'étais rien, d'autres qui m'ont dit que je me mentais à moi-même", affirme Pape Byram, qui s'inquiète de la virulence et de la présence permanente des débats autour des questions de religion dans son établissement.

Ce que je comprends, c'est qu'on est obligé d'avoir forcément une religion et que si on n'a pas de religion, on est méprisé. Pape Byram, élève au collège du Bois-d'Aulne, à Conflans-Saint-Honorineà franceinfo

Il redoute de rentrer au collège après les vacances de la Toussaint, maintenant qu'il est devenu malgré lui l'un des visages de la liberté d'expression revendiquée. "En évoquant ce qui s'est passé, dans la cour de récré, je peux avoir des problèmes", s'inquiète-t-il, "certains élèves vont peut-être me dire : 'Mais qui t'a dit ça, pour entraîner des problèmes ?'". Il craint également la menace extérieure, "qu'il y ait un autre problème comme ça", "qu'il y ait une attaque ou qu'il y ait des terroristes qui viennent".