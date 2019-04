Pologne : des prêtres catholiques brûlent des livres des séries "Harry Potter" et "Twilight" qu'ils jugent sacrilèges

Ces prêtres, qui appartiennent à la fondation SMS des Cieux, ont posté des images de leur autodafé sur Facebook. Le porte-parole de l'évêché a condamné leur acte.

"Nous obéissons à la Parole" divine, ont-ils expliqué sur Facebook : des prêtres catholiques polonais de Gdansk ont annoncé avoir brûlé en public des livres des célèbres sagas Harry Potter et Twilight. Ils ont publié des photos de leur autodafé dimanche 31 mars sur les réseaux sociaux.

On y voit trois prêtres portant à travers une église, puis vers un feu en plein air juste à l'extérieur du bâtiment, un panier d'ouvrages, dont des épisodes des aventures d'Harry Potter et de Twilight, aux côtés d'autres objets comme un masque de style africain, un parapluie "Hello Kitty" et une figurine hindoue.

Des objets "associés à la magie et à l'occultisme"

Selon Jan Kucharski, exorciste et curé de cette paroisse de Notre-Dame-Mère-de-l'Eglise à Gdansk, dans le nord de la Pologne, "il ne s'agissait pas de brûler des livres quelconques mais des objets associés à la magie et à l'occultisme. Outre ces livres, il y avait d'autres objets, des amulettes, des talismans apportés par des fidèles. Il est temps d'y mettre de l'ordre".

"Nous savons bien ce qui est préjudiciable, pas bon pour les fidèles, d'où cette formule disons évangélique de l'évènement. Certes, d'aucuns peuvent s'en sentir choqués mais ceux qui connaissent l'esprit divin vont comprendre", a-t-il expliqué au site internet d'informations Na Temat.

Dans la soirée, le porte-parole de l'évêché de Koszalin, d'où vient la fondation SMS des Cieux, a condamné l'acte de brûler des livres, tout en dénonçant "les dangers spirituels liés à l'occultisme et à la magie" qui ont "un impact destructeur sur de nombreuses personnes".