Vatican : rencontre entre Jean Castex et le pape François

Le rendez-vous entre Jean Castex et le pape François, lundi 18 octobre au Vatican, intervient après l'onde de choc du rapport Sauvé, sur l'ampleur de la pédophilie au sein de l'Église française. "Tous les sujets ont été abordés", aurait assuré le Premier ministre à la sortie de l'entretien, rapporte Jean-Baptiste Marteau, envoyé spécial à Rome (Vatican). "Liban, Irak, réchauffement climatique, mais bien sûr aussi ces conséquences du rapport Sauvé, 'il n'y a aucun déni de la part du pape', vient de nous dire Jean Castex", poursuit le journaliste.

Faire converger le dogme du secret de la confession et droit pénal

Jean Castex et le pape François ont également "abordé la question très sensible du secret de la confession". "Ce n'est pas un scoop, précise le Premier ministre, l'Église ne reviendra pas sur le dogme de ce secret, mais il faut à tout prix trouver les voies et les moyens pour concilier cela avec le droit pénal et le droit des victimes", aurait poursuivi le Premier ministre. Une réalité dont le pape François aurait "tout à fait conscience". L'entretien s'est déroulé "en espagnol, et sans traducteur", conclut Jean-Baptiste Marteau.