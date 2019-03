Pédophilie dans l'Eglise : le pape accepte la démission du cardinal chilien Ezzati, le plus haut prélat du pays

Cette décision intervient après le refus lundi de la démission du cardinal français Philippe Barbarin.

Le pape François a accepté la démission du cardinal Ricardo Ezzati, archevêque de Santiago et plus haut dignitaire de l'Eglise catholique au Chili, a annoncé samedi 23 mars le Vatican. Il avait présenté sa démission en mai 2018 comme l'ensemble des évêques chiliens après une série de révélations d'abus sexuels. Le pays est l'un des gravement touchés par le scandale des abus sexuels commis par des membres du clergé et de leur gestion par les autorités ecclésiastiques.

Cette décision intervient alors que, selon les médias locaux, une cour d'appel chilienne a confirmé vendredi des poursuites engagées contre le cardinal Ezzati pour ne pas avoir dénoncé des abus sexuels commis par trois prêtres accusés de pédophilie. Depuis une visite très controversée au Chili en janvier 2018, le pape François a accepté sept démissions d'évêques chiliens.

Elle intervient aussi après le refus lundi du pape argentin, au nom de la présomption d'innocence, de la démission du cardinal français Philippe Barbarin, condamné en première instance à six mois de prison avec sursis pour non dénonciation des abus sexuels d'un prêtre.