Abus sexuels dans l'Eglise : les aveux du cardinal Ricard ont été poussés par un courrier des parents de la jeune fille

Les aveux du cardinal Ricard, qui a reconnu s'être "conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans" il y a 35 ans quand il était curé à Marseille, ont été poussés par un courrier des parents de la victime présumée envoyé en février 2022 à l'évêque de Nice, rapporte France Inter mardi 8 novembre.

En février, quand l'ex-évêque de Bordeaux se voit confier la mission de diligenter une enquête sur des foyers d'accueil, les parents de cette femme écrivent une lettre à l'évêque de Nice. "À la suite de ce courrier Mgr Ricard aurait reconnu auprès de ce prélat avoir 'embrassé' il y a plus de 40 ans la fille de ce couple", indique le parquet de Marseille dans un communiqué. La procureure précise que l'évêque de Nice a appris "plus tardivement" la minorité de la jeune fille et a alors pris la décision de transmettre l'information à la justice. Le courrier a ainsi été transmis au parquet le 24 octobre.

Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Marseille pour "agression sexuelle aggravée". Elle doit permettre de "vérifier dans un premier temps la nature exacte des faits dénoncés ainsi que leur datation et faire entendre l’ensemble des personnes ayant reçu des confidences ainsi que la personne qui en aurait été victime".

"Le traumatisme qu’elle a vécu est extrêmement fort"

Âgée aujourd'hui d'une cinquantaine d'années, cette femme dit avoir vécu un "traumatisme extrêmement fort", a témoigné auprès de France Inter Véronique Margron, la présidente de la Conférence des religieux et religieuse de France, qui s'est entretenue avec elle. En février 2022, c'est elle qui reçoit un appel de cette femme. "Cette dame venait de découvrir que le cardinal Jean-Pierre Ricard avait été nommé à une responsabilité concernant ce que l’on appelle une communauté nouvelle, et il y a eu un certain nombre d’abus et en particulier d’agressions sexuelles. Il avait été nommé pour superviser cette communauté", explique Véronique Margron.

La quinquagénaire explique avoir eu un "choc énorme". "Elle m’a raconté qu’elle avait été victime de Jean-Pierre Ricard étant enfant, dans un cadre proche familial, c’était un ami de la famille, ajoute la présidente de la Conférence des religieux et religieuse de France. Le traumatisme qu’elle a vécu est extrêmement fort et a été d’une grande violence."

À la suite de ses aveux, le cardinal Jean-Pierre Ricard a annoncé qu'il quittait le presbytère de Peyruis, dans les Alpes-de-Haute-Provence, a appris France Inter. Ce logement avait été mis à sa disposition à sa demande par le diocèse de Digne-les-Bains. Le cardinal avait choisi de passer sa retraite, prise en 2019, dans ce département, où il a des attaches familiales.