Les deux Français enlevés en Haïti sont le père Michel Briand et la sœur Agnès Bordeau

Les deux Français parmi les sept religieux enlevés en Haïti sont Michel Briand et Agnès Bordeau. Ils sont originaires de Bretagne et du Maine-et-Loire.

Les deux Français parmi les sept religieux enlevés en Haïti sont Michel Briand et Agnès Bordeau, indiquent des sources concordantes. Leurs noms sont cités dans les communiqués respectifs de la Conférence haïtienne des religieux/ses et de la Société des prêtres de Saint-Jacques.

Agnès Bordeau fait partie de la Congrégation des sœurs de la providence de la Pommeraye, basée dans le Maine-et-Loire. Michel Briand fait quant à lui partie de la Société des prêtres de Saint-Jacques, un groupe de missionnaires en Haïti et au Brésil basé à Guiclan, dans le Finistère. Âgé de 67 ans, il est originaire de Messac, en Ille-et-Vilaine, et connaît bien Haïti où il mène des actions depuis plus de trente ans, précise France Bleu Armorique. Surnommé "le curé des pauvres" il a été blessé par balles le 31 août 2015 dans une rue de Port-au-Prince alors qu'il sortait d'une banque. Après avoir été soigné en Bretagne, il est reparti sur l'île.

Le père Briand, "quelqu'un de très fort et très calme"

"C'est quelqu'un de très engagé et qui aime profondément ce pays. Il y est très bien intégré, reconnu et apprécié," confie à France Bleu le père André Siohan, de la société des prêtres de Saint-Jacques. En 2010, dans un portrait publié dans le journal chrétien, le père Michel Briand racontait alors avoir déjà été victime de jeunes trafiquants de drogue qui avait voulu "lui faire la peau" mais n'avoir jamais renoncé à sa présence en Haïti.

"Je suis en état de choc comme toute la congrégation mais je ne suis pas inquiet pour le père Michel. C'est quelqu'un de très fort et très calme. Nous essayons de faire tout notre possible pour les faire libérer," confie le père Paul Dossous, le supérieur général de la société des prêtres de Saint-Jacques.