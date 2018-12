VIDEO. Coexister, l\'association qui lutte contre les préjugés sur les religions dans les écoles

Déconstruire les clichés sur les religions. Voici l'objectif fixé par l’association Coexister qui, depuis près de 10 ans, se rend dans les établissements scolaires où bon nombre de préjugés ont la vie dure. "Notre travail, c’est d'essayer de comprendre comment le préjugé est né dans la société, dans la culture, dans les associations spontanées, d'en expliquer l'histoire et d'ensuite le déconstruire et de réfléchir avec eux sur comment est-ce qu'on peut faire pour que ce préjugé disparaisse", explique Samuel Grzybowski, confondateur de l’association.

Trois religions visées

Particulièrement visée par les clichés : la religion juive comme en témoigne une élève : "J'avais le préjugé comme quoi les juifs étaient la plupart du temps riches." Pour Samuel Grzybowski, "la communauté juive en France est une communauté très minoritaire […] on pense que c'est moins de 1 % de la population française bien qu'il n'y ait pas de statistiques précises […] C'est une communauté qui est très petite mais qui est victime de la plupart des actes racistes en France." Mais dans les salles de classe, aucune religion n'est épargnée par les préjugés. Parmi eux, les fausses associations entre islam et population arabe et richesse et religion catholique, qui reviennent à chaque intervention. À terme, celles-ci portent leurs fruits comme le confirme une jeune élève : “J'avais des préjugés à partir de certaines religions", témoigne-t-elle. "C'est comme si ça m’avait vraiment remise en place. Que derrière toutes ces communautés, il y avait des personnes et qu'elles sont comme moi."