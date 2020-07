Istanbul : première prière musulmane depuis 86 à Sainte-Sophie

Vendredi 24 juillet, les fidèles ont répondu en nombre pour assister à la première prière musulmane à Sainte-Sophie d'Istanbul (Turquie) depuis 86 ans. "Des milliers de fidèles sont rassemblés devant l'esplanade Sainte-Sophie. Certains ont passé la nuit ici, d'autres ont fait un long voyage. On a croisé notamment des Franco-turcs. Les fresques et les icônes chrétiennes ont été recouvertes d'un discret voilage", explique l'envoyée spéciale Stéphanie Perez, en direct d'Istanbul.

Erdogan veut satisfaire les conservateurs

"Chez tous ceux qui sont là, on entretient la nostalgie de la grandeur du passé ottoman de la Turquie et le sentiment de réparer une erreur de l'histoire, des thèmes qui sont chers au président Erdogan, qui tente ainsi de satisfaire la partie la plus conservatrice de son électorat. Erdogan est fragilisé en ce moment par la crise liée au Covid-19," ajoute la journaliste.