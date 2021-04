Israël : bousculade meurtrière dans un pèlerinage

L'après-midi du vendredi 30 avril, de nombreux Juifs orthodoxes d'Israël ont dû enterrer et pleurer leurs morts. Le nord du pays déplore 45 morts suite à une bousculade fatale à l'occasion d'une fête religieuse. Les circonstances du drame ne sont toujours pas claires. On le voit sur des images amatrices, il démarre sur un espace beaucoup trop étroit. Des centaines de personnes sont massées dans un couloir trop petit, et certaines sont piétinées et écrasées sur des barrières.



Les autorités mises en cause

La police est jugée responsable du drame : elle aurait maintenu fermée une barrière "pour une raison que j'ignore", explique Yacov Meyer, témoin du drame. Le pèlerinage avait pourtant bien commencé, dans la joie et les danses, autour du tombeau d'un illustre rabbin. Le lendemain, les prières ont repris, au milieu des déchets et des bougies commémorant les vies perdues.