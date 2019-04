Foot : pour respecter les croyances religieuses de tous les joueurs, le vainqueur de la Cup ne recevra plus de champagne

Avec cette mesure annoncée mercredi, la Fédération anglaise veut respecter les convictions religieuses des joueurs.

Que ce soit pour Watford ou Manchester City, le champagne, c'est fini. Le vainqueur de la prochaine Coupe d'Angleterre, mi-mai, ne fêtera plus son triomphe avec de l'alcool. "Dans toutes les compétitions organisées par la Fédération anglaise, les équipes victorieuses recevront un champagne non alcoolisé pour leurs célébrations, à partir de la finale de la FA Cup cette année, a expliqué la Fédération, mercredi 24 avril. Cela a pour but de s'assurer que nous sommes aussi inclusifs que possible, pour les joueurs et les communautés qui peuvent être interdits de consommer de l'alcool." La Fédération explique que ce changement permettra aussi de se mettre en conformité avec la loi, puisque certains joueurs peuvent parfois être mineurs.

Selon le Daily Mail (en anglais), la mesure devrait ensuite être étendue à toutes les compétitions organisées par la Fédération anglaise. La Premier League, qui est l'équivalent de la Ligue 1 en France), avait déjà arrêté en 2012 de distribuer une bouteille de champagne aux joueurs élus "man of the match", après que certains joueurs l'aient refusé pour des questions religieuses.