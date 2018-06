La surveillante retenue en otage dans une prison de l'Aube a été libérée

L'homme demandait son transfert dans un autre centre de détention que celui de Villenauxe-la-Grande (Aube).

À 8h30, jeudi 14 juin, une surveillante de prison a été prise en otage par un prisonnier au centre de détention de Villenauxe-la-Grande, dans le département de l'Aube, a annoncé l'administration pénitentiaire dans un communiqué. Elle a été relâchée en fin de matinée, a appris franceinfo de source syndicale. L'homme était libérable à l'origine en juillet, mais il s'est vu notifier une nouvelle peine, mercredi. Il demandait son transfert dans une autre prison.

Les Eris sont arrivées sur place

Une cellule de crise avait été mise en place. Les équipes régionales d’intervention et de sécurité (Eris) de Paris et Strasbourg (Bas-Rhin) étaient arrivées sur place. L'administration pénitentiaire a précisé que "le preneur d'otage n’est pas incarcéré pour faits de terrorisme, ni suivi au titre de la radicalisation" et que "le climat en détention est décrit comme calme".