Prisons : plus de 66 000 détenus au 1er juin, un chiffre toujours en hausse

Au 1er juin 2021, on comptait 66 591 détenus, pour 60 794 places opérationnelles, contre 65 384 prisonniers le mois précédent.

Toujours plus de détenus. Le nombre de personnes incarcérées dans les prisons françaises a de nouveau augmenté en mai, pour s'établir à 66 591 détenus, pour 60 794 places opérationnelles, au 1er juin, selon les données statistiques du ministère de la Justice consultées dimanche 27 juin par l'AFP. Au 1er mai, on comptait 65 384 prisonniers, soit une augmentation de 1,8%. En un an, la population carcérale a cru de 14,6%.

Au 1er juin, 908 détenus étaient contraints de se contenter d'un matelas posé au sol, d'après les chiffres du ministère. La densité carcérale dans les 188 établissements pénitentiaires de France métropolitaine et d'outre-mer s'établit à 109,5% contre 108% au 1er mai. Elle est de 128,6% dans les maisons d'arrêt, où sont incarcérés les détenus en attente de jugement et ceux condamnés à de courtes peines.

Le nombre de détenus mineurs est en très légère augmentation (+0,1%), avec 779 au 1er juin contre 776 il y a un mois. Ils représentent 1,2% de la population carcérale totale. La part des femmes détenues (3,3%) reste aussi stable. La surpopulation carcérale est régulièrement épinglée. En janvier 2020, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) avait ainsi condamné la France pour les conditions de détention dans les prisons surpeuplées, recommandant de prendre des mesures face à ce "problème structurel".