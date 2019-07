Justice : le plus ancien détenu de France sort de prison

Après quarante-neuf ans derrière les barreaux, le plus ancien détenu de France quitte sa prison réunionnaise lundi 1er juillet. Casanova Agamemnon est sorti sous surveillance, avec un bracelet électronique. "Je suis content de retrouver la liberté mais je sais qu'il faut respecter toutes les interdictions", a-t-il témoigné à sa sortie. Condamné à la perpétuité en 1970 pour avoir tué son patron, il avait alors 20 ans. Quatorze ans plus tard, il est remis en liberté conditionnelle, mais il récidive et tue cette fois-ci l'un de ses frères.

17 demandes de libération

Après 17 demandes de libération systématiquement refusées, la justice finit par lui accorder une permission d'une journée en mars dernier, qu'il passe à la plage en famille. Désormais âgé de 69 ans, Casanova Agamemnon va retrouver la femme qu'il a épousée quand il était en détention. Cette dernière compte l'embaucher dans son restaurant.

