Indonésie : un incendie dans une prison de la région de Jakarta fait au moins 41 morts

Un incendie qui s'est déclenché dans la nuit du mercredi 8 septembre la nuit dans une prison indonésienne surpeuplée de la région de Jakarta a fait au moins 41 morts et plusieurs dizaines de blessés, a annoncé la police locale.

Le feu s'est déclenché tôt le matin mercredi dans une prison de Tangerang, ville à l'Ouest de la capitale indonésienne. "Quarante-et-un détenus sont morts, huit sont gravement blessés et 72 ont des blessures plus légères", a déclaré le chef de la police de Jakarta, Fadil Imran, à des journalistes.

L'origine de l'incendie encore inconnue

Les pompiers ont pu venir à bout de l'incendie qui a touché l'un des bâtiments de la prison, hébergeant surtout des condamnés pour trafic ou consommation de drogues, vers 3 heures (heure locale).

Les autorités recherchent encore les causes de l'incendie mais suspectent un problème électrique. La prison de Tangerang hébergeait deux fois et demi plus de détenus que prévu (plus de 2 000 au lieu de 600) selon les données du site du département des prisons. Le bâtiment qui a pris feu était aussi largement surpeuplé, a reconnu la porte-parole du directoire général des prisons Rika Aprianti. "La capacité maximale du bloc C était de 40 personnes mais il était utilisé pour 120 détenus", a-t-elle déclaré sur la chaîne Metro TV.